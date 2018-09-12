«Анискин и микроскоп»: в Художественном музее открылась выставка микроминиатюр

Каждую из работ Владимир Анискин создал вручную под микроскопом, поэтому некоторые из них настолько крошечные, что их невозможно различить невооруженным взглядом. Кроме миниатюр, Художественный музей приготовил специальное исследовательское пространство — посетители смогут самостоятельно рассмотреть под микроскопом строение различных предметов, окружающих нас в повседневности. Как выглядит под микроскопом перо птицы? А как простая бумага? Из чего состоит морской песок? Что представляет собой маковое зернышко?