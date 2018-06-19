Музей Новосибирска покажет Новосибирск ХХI века с высоты

Новосибирский фотограф специализируется на съемке городов с высоты. Основная идея выставки – показать архитектуру города, его виды зимой и летом, свежий материал, отснятый в последние годы. Четыре вагона метро будут поделены на две стороны: с одной – дневные фото, с другой закатные, ночные и рассветные. Снимки дополнят интересные факты, некоторые из которых оказались новыми даже для сотрудников музея. «Например, для меня было открытием, что на крыше здания Концертного зала имени Каца написано «Новосибирск», эту надпись можно увидеть даже из космоса», – поделилась директор Елена Щукина.

Сам Степанов говорит о своей выставке: «Человек может войти в поезд, в вагон, его любую дверь, в любом месте, – и ему в этот момент должно быть как-то интересно. Он даже стоя на месте, покружит головой и увидит четыре разные локации, прочтет четыре совершенно разные факта про город». Экспозиция будет работать три месяца.