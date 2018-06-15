Городской центр изобразительных искусств подготовил семь событий к юбилею Новосибирска
Программа «Языки искусства» состоит из трех выставок и концертов и публичной дискуссии, объединяя современных молодых художников и живописцев, академических и электронных музыкантов, а также гуманитарных исследователей.
Традиционное направление представляет выставка «Транссибирский экспресс. Шуриц и компания». Экспозиция включает в себя новые произведения двадцати пяти членов Союза художников России — современников и коллег Александра Шурица, а также работы новосибирского мастера, охватывающие самый известный период его творчества — с 1996 по 2017 годы.
Экспериментальные и междисциплинарные практики реализуются в проекте «Центр скуки» — пространственной инсталляции молодого художника Евгения Гаврилова. Премьера проекта состоялась в программе 6-й Московской международной биеннале молодого искусства и на один вечер будет представлена в ГЦИИ ко Дню города.
Еще один единственный показ в выставочной программе «Языки искусства»: графический репортаж о Новосибирске Себастьяна Лёршера. В честь 125-ти летия Новосибирска Гете-Институт пригласил немецкого графика создать необычный репортаж о городе. В фокусе автора оказались представители местной сцены современного искусства и повседневная жизнь сибирского мегаполиса. Онлайн-версия репортажа из нескольких частей выйдет на сайте sib.fm, а в ГЦИИ откроется выставка оригинальных работ.
В диалоге с темой программы Информационный центр атомной энергетики Новосибирска проведет не-искусствоведческую дискуссию об искусстве. Участниками ток-шоу «Разберём на атомы: языки искусства» станут трое ученых из разных областей знания: филолог Юрий Шатин, археолог Юлия Саренкова и data scientist Георгий Шушуев.
Музыкальное отображение различных направлений искусства раскроет и музыкальная программа вечера. Для гостей ГЦИИ прозвучат произведения композиторов академического авангарда в исполнении скрипача Семена Промое и пианиста Льва Терскова, импровизации сообщества электронных музыкантов Echotourist Soundsystem, а также джазовый мини-концерт гитариста Владимира Хуторного.
24 июня с 17:00 до 22:00. Вход на события свободный.
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