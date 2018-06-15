Городской центр изобразительных искусств подготовил семь событий к юбилею Новосибирска

Традиционное направление представляет выставка «Транссибирский экспресс. Шуриц и компания». Экспозиция включает в себя новые произведения двадцати пяти членов Союза художников России — современников и коллег ​Александра Шурица​, а также работы новосибирского мастера, охватывающие самый известный период его творчества — с 1996 по 2017 годы.

Экспериментальные и междисциплинарные практики реализуются в проекте «Центр скуки» — пространственной инсталляции молодого художника ​Евгения Гаврилова​. Премьера проекта состоялась в программе 6-й Московской международной биеннале молодого искусства и на один вечер будет представлена в ГЦИИ ко Дню города.

Еще один единственный показ в выставочной программе «Языки искусства»: графический репортаж о Новосибирске ​Себастьяна Лёршера​. В честь 125-ти летия Новосибирска Гете-Институт пригласил немецкого графика создать необычный репортаж о городе. В фокусе автора оказались представители местной сцены современного искусства и повседневная жизнь сибирского мегаполиса. Онлайн-версия репортажа из нескольких частей выйдет на сайте sib.fm, а в ГЦИИ откроется выставка оригинальных работ.

В диалоге с темой программы Информационный центр атомной энергетики Новосибирска проведет не​-​искусствоведческую дискуссию об искусстве. Участниками ток-шоу «Разберём на атомы: языки искусства» станут ​трое ученых из разных областей знания: филолог ​Юрий Шатин​, археолог ​Юлия Саренкова​ и data scientist ​Георгий Шушуев​.

Музыкальное отображение различных направлений искусства раскроет и музыкальная программа вечера. Для гостей ГЦИИ прозвучат произведения композиторов академического авангарда в исполнении скрипача ​Семена Промое и пианиста ​Льва Терскова​, импровизации сообщества электронных музыкантов ​Echotourist Soundsystem​, а также джазовый мини-концерт гитариста ​Владимира Хуторного​.

24 июня с 17:00 до 22:00. Вход на события свободный.