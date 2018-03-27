В Областной научной библиотеке покажут «Ненастоящих финнов»

В своей выставке фотограф Айно Вяяненен оспорит идею стереотипной финской идентичности.

Экспозиция состоит из двенадцати пар фотографий: портрета людей различного происхождения, проживающие в Финляндии, и пейзажа, который символизирует их личную связь со страной. Работы Айно Вяяненен, которая сейчас живет в Лондоне, в основном, посвящены вопросам меньшинств, миграции и политическим движениям.

Кроме этой выставки, посольство Финляндии представило распечатки комиксов Туве Янссон «Муми-тролль и комета» из британской газеты Evening News, которые печатались там целых двадцать лет с 1954 года. Экспозиции будут открыты в Новосибирской областной библиотеке до 18 апреля.