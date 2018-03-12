Музей природы покажет дикое материнство

На Вокзальной магистрали открылась новая выставка работ ведущих фотографов-анималистов России и зарубежья.

Коллекция снимков в Музее природы показывает материнство животных и птиц со многих разных сторон — заботу, любовь, игру самоотверженность, обучение, терпение. Впервые выставка открылась в Санкт-Петербурге в День матери в 2017 году. Большая часть «моделей» живет в России — им посвящено пятьдесят фотографий. Выставка воспевает не только матерей, но и отцов — у некоторых видов, например, у лис, они принимают большое участие в воспитании потомства. Билет «Материнство в дикой природе» стоит сто пятьдесят рублей.