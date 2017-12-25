Фотограф из Новосибирской области снимает самые красивые пейзажи

Его объявило Федеральное агентство водных ресурсов в рамках Года экологии в 2017 году. Всего в конкурсе приняли участие почти четыре с половиной тысячи человек со всей России, а работ, из которых жюри пришлось выбирать лучших, было прислано около девяти тысяч. Татьяна Нурхайдарова из Болотнинского района области участвовала в девяти номинациях, но первое место ей принесла «Вода – колыбель жизни». Призовой снимок «Утро туманное» был сделан на озере Лебедей в Алтайском крае. Татьяна часто снимает животных и птиц в их естественной среде и организует фотовыставки в родном Доме детства и юношества.

Фото: Татьяна Нурхайдарова