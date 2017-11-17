«Монстрация» дошла до Великобритании

16 ноября в галерее Saatchi Gallery открылась выставка Art Riot: Post-Soviet Actionism, освящающая протестное искусство России за последнюю четверть века. Хотя создатели утверждают, экспозиция не была специально приурочена к столетию Октябрьской Революции, они проводят параллель между темами, которые затрагивали художники в начале двадцатого века, и произведениями современных авторов. Жанры, представленные на выставке — от фото до перформанса. Помимо творений хорошо известных Олега Кулика, Петра Павленского, Pussy Riot, в раздел «Сибирский сепаратизм» попали три фото с новосибрской «Монстрации» 2014, 2015 и 2016 года. Выставка бесплатная и открыта для всех желающих до 31 декабря, авторы работ не получают никакого гонорара, если только кто-то не приобретет их произведение.