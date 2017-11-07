НГУ покажет первое издание «Двенадцати» Александра Блока

В экспозиции будут такие редкости, как первое издание поэмы «Двенадцать» с иллюстрациями Юрия Анненкова, издание пьесы «Мистерия-буфф» Владимира Маяковского и первое советское издание романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Также гости увидят сборники стихотворений выдающихся поэтов 1910-1920 годов — Андрея Белого, Николая Гумилёва, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Зинаиды Гиппиус, Осипа Мандельштама. Выставка, посвященная столетию Революции, организована отделом редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН и Лабораторией археографии книжных памятников гуманитарного института НГУ и будет работать с 7 по 21 ноября.