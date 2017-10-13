В новосибирских музеях открыли пять выставок на тысячу экспонатов

«Здесь отборное из отборного», — представил художественный проект «Красный проспект. Искусство Урала, Сибири, Дальнего Востока» его куратор, председатель новосибирского отделения Союза художников России Вадим Иванкин.

Работы, показанные в Новосибирске, прошли через выставочный комитет Союза художников России — всего их более тысячи из тридцати пяти регионов страны. Всего экспозиций пять: выставка «Искусство Урала, Сибири, Дальнего Востока» пройдет в Новосибирском государственном художественном музее, «Арт-Новосибирск» — в Городском центре изобразительных искусств, «Каллиграфия Андрея Машанова» и инсталляции арт-группы BERTOLLO — в Новосибирском государственном краеведческом музее, «Китайско-Российская академия изобразительного искусства» будет представлена в арт-центре «Красный». Среди участников проекта немало титулованных художников, имеющих государственные награды.

Экспозиция в краеведческом музее будет открыта до начала ноября, выставка в арт-центре «Красный» — до конца ноября, а ГЦИИ и художественный музей продлят свои до 3 декабря.

Фото Густаво Зырянова