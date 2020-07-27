Новосибирские рестораторы попросили губернатора Травникова разрешить открыть залы

В нем они просят разрешить ресторанам полноценную работу и предоставить бизнесу субсидии. По словам рестораторов, выручка заведений сократилась в несколько раз, а у некоторых исчезла совсем. «На данный момент финансовый запас прочности большого количества предприятия общественного питания практически исчерпан. Дальнейшее сохранение ограничений без адекватных мер поддержки со стороны государства приведет к фатальному результату и грозит серьезными социальными и экономическими последствиями для города, т.к. в текущих условиях для многих предприятий отсутствует возможность сохранения сотрудников в штате, и возникает вопрос целесообразности дальнейшего существования предприятий в принципе», — говорится в письме.

Новосибирские рестораторы подчеркнули, что недавнее снятие запрета на работу летних площадок несколько улучшило финансовое положение отрасли, но у многих предприятий оно остается плачевным. Доход от работы летних площадок напрямую зависит от погоды, поэтому представители общепита просят губернатора разрешить им открыть залы заведений. Рестораторы пообещали выполнять все требования Роспотребнадзора. Также Травникова попросили озвучить сроки предоставления субсидий за июнь и июль 2020 года на неотложные нужды предприятий общественного питания, которые признали особо пострадавшей отраслью.