Новосибирские кафе нарушают правила

После открытия новосибирским кафе и ресторанам необходимо соблюдать простые правила. Расстояние между столиками должно быть не менее полутора метров, за каждым — не более двух гостей, персоналу обязательно носить маски. Тем не менее, летние веранды заведений заполнены очень плотно. Роспотребнадзор и Минпромторг ежедневно проводят совместные проверки кафе и ресторанов.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров прокомментировал эту ситуацию: «Соглашусь с тем, что не все соблюдают меры предосторожности, но контрольные мероприятия будем проводить, будем применять в том числе санкции по этому поводу. Поэтому хотелось бы, чтобы адекватно воспринимали эту информацию и методические рекомендации». Горожанам предлагают сообщать о замеченных нарушениях на горячую линию Роспотребнадзора.