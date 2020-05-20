«Нам очень нужна работа!»: новосибирские шеф-повара просят губернатора разрешить открыть заведения к 25 мая

В нем они описали непростое положение, в котором оказались из-за режима самоизоляции: «В этот сложный период многие из нас остались без работы совсем, у части сохранилась работа, но с серьезным понижением заработной платы. Больше всех пострадала молодежь — их уволили или отправили по домам первыми. К большому сожалению, мы можем потерять этот слой молодых специалистов. Большой резонанс в профессиональном сообществе вызывает отсутствие возможности погашения задолженности перед банками (потребительские кредиты, ипотеки) и отсутствие денежных средств. Для многих работников предприятий питания ситуация сложилась критическая».

Повара просят разрешить их заведениям работу не позднее 25 мая и предлагают, как сделать это безопасно. Например, разместить столы в залах на расстоянии не менее 1,5-2 метров, открыть летние площадки и веранды, ограничить плотность посадки гостей, использовать герметичные крышки для готовых блюд, регулярно дезинфицировать столы. По мнению авторов письма, так посещение кафе и ресторанов можно сделать не более опасным, чем посещение продовольственного магазина.