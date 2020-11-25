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Ставрополье готово принять активное участие в реализации нацпроекта в сфере туризма

Один из вопросов, прозвучавших в ходе «Прямой линии» Губернатора, касался перспектив участия края в мероприятиях национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

  • Фото: pobeda26.ru

Нынешняя ситуация стимулирует развитие внутреннего туризма, и Ставропольский край обладает всеми возможностями, чтобы принять в этом нацпроекте самое активное участие.

 

Владимир Владимиров

Губернатор Ставропольского края

"В крае уже подготовлены 43 проекта для включения в нацпроект на общую сумму 36 миллиардов рублей. Планируется работа по благоустройству, реконструкции и строительству объектов инженерной, транспортной и курортной инфраструктуры. Это канатные дороги, парки, озера, памятники культуры, архитектурные достопримечательности, инженерные объекты, дороги, развязки". 

В качестве примеров Владимир Владимиров назвал благоустройство Новопятигорского озера, благоустройство городского озера в Ессентуках и озера в Кисловодске, строительство новых объектов дорожной инфраструктуры, развитие курортной зоны Пятигорска, благоустройство курортного парка и Театральной площади в Ессентуках, строительство канатной дороги на горе Развалка в Железноводске и ряд других.

Кроме того, в рамках национального проекта предполагается реализация проектов, связанных с развитием и модернизацией систем водоснабжения и водоотведения городов-курортов.

Реализация мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» должна начаться в 2022 году.

 

Источник: пресс-служба администрации Пятигорска

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