Ставрополье готово принять активное участие в реализации нацпроекта в сфере туризма

В качестве примеров Владимир Владимиров назвал благоустройство Новопятигорского озера, благоустройство городского озера в Ессентуках и озера в Кисловодске, строительство новых объектов дорожной инфраструктуры, развитие курортной зоны Пятигорска, благоустройство курортного парка и Театральной площади в Ессентуках, строительство канатной дороги на горе Развалка в Железноводске и ряд других.

Кроме того, в рамках национального проекта предполагается реализация проектов, связанных с развитием и модернизацией систем водоснабжения и водоотведения городов-курортов.

Реализация мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» должна начаться в 2022 году.





Источник: пресс-служба администрации Пятигорска