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Осенние Ессентуки 2020 выбрали 30 тысяч отдыхающих

Отзывы на популярных туристических порталах от тех, кто отдохнул в осенних Ессентуках: "Тихо, солнечно, уютно". 

  • Фото: Архивы пресс-служб

Размеренная курортная жизнь максимально приближена к идеальной – пешие прогулки, принятие минеральных вод, здоровый сон.  Это первый сезон, когда в городе-курорте не многолюдно. Из-за пандемии ессентукские здравницы  не стремятся к 100%  заполняемости. В числе нынешних требований Роспотребнадзора - соблюдение социальной дистанции во время принятия процедур и питания, одноместное расселение гостей.

За два осенних месяца  в Ессентуках отдохнули около 30 тысяч курортников. Идет бронирование путевок на два оставшихся месяца года.  Во всех соцсетях и на сайтах санаториев  публикуется  информация о необходимых документах при прибытии на Ставрополье. А именно – кроме общего пакета документов на санаторно-курортное лечение, подтверждение бронирования или ваучер туроператора. С каждым туристом по телефону проводятся консультации. Отделы бронирований отмечают небольшой спад на заезды в декабре. Скорее всего, отдыхающие планируют приобрести туры с 20%-ным кешбэком в рамках федеральной программы

 

Источник: пресс-служба администрации Ессентуков

 

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