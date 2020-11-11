Осенние Ессентуки 2020 выбрали 30 тысяч отдыхающих

Отзывы на популярных туристических порталах от тех, кто отдохнул в осенних Ессентуках: "Тихо, солнечно, уютно".
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Фото: Архивы пресс-служб
Размеренная курортная жизнь максимально приближена к идеальной – пешие прогулки, принятие минеральных вод, здоровый сон. Это первый сезон, когда в городе-курорте не многолюдно. Из-за пандемии ессентукские здравницы не стремятся к 100% заполняемости. В числе нынешних требований Роспотребнадзора - соблюдение социальной дистанции во время принятия процедур и питания, одноместное расселение гостей.
За два осенних месяца в Ессентуках отдохнули около 30 тысяч курортников. Идет бронирование путевок на два оставшихся месяца года. Во всех соцсетях и на сайтах санаториев публикуется информация о необходимых документах при прибытии на Ставрополье. А именно – кроме общего пакета документов на санаторно-курортное лечение, подтверждение бронирования или ваучер туроператора. С каждым туристом по телефону проводятся консультации. Отделы бронирований отмечают небольшой спад на заезды в декабре. Скорее всего, отдыхающие планируют приобрести туры с 20%-ным кешбэком в рамках федеральной программы
Источник: пресс-служба администрации Ессентуков
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Ограничительные меры отодвинули в 2020 году начало курортного сезона, но с сентября и до конца года загрузка санаториев превысит показатели 2019 года.
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