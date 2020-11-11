Осенние Ессентуки 2020 выбрали 30 тысяч отдыхающих

Размеренная курортная жизнь максимально приближена к идеальной – пешие прогулки, принятие минеральных вод, здоровый сон. Это первый сезон, когда в городе-курорте не многолюдно. Из-за пандемии ессентукские здравницы не стремятся к 100% заполняемости. В числе нынешних требований Роспотребнадзора - соблюдение социальной дистанции во время принятия процедур и питания, одноместное расселение гостей.

За два осенних месяца в Ессентуках отдохнули около 30 тысяч курортников. Идет бронирование путевок на два оставшихся месяца года. Во всех соцсетях и на сайтах санаториев публикуется информация о необходимых документах при прибытии на Ставрополье. А именно – кроме общего пакета документов на санаторно-курортное лечение, подтверждение бронирования или ваучер туроператора. С каждым туристом по телефону проводятся консультации. Отделы бронирований отмечают небольшой спад на заезды в декабре. Скорее всего, отдыхающие планируют приобрести туры с 20%-ным кешбэком в рамках федеральной программы

Источник: пресс-служба администрации Ессентуков