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Курорты Кавказских Минеральных Вод показывают устойчивый рост турпотока

Ограничительные меры отодвинули в 2020 году начало курортного сезона, но с сентября и до конца года загрузка санаториев превысит показатели  2019 года.

Как сообщает региональное  Министерство туризма и оздоровительных курортов, на сегодняшний день  из 124 санаторно-курортных организаций на КМВ открылись 112 санаториев, которые приняли на отдых и лечение более 60 тысяч человек. Забронировано еще порядка 29 тысяч путевок.

В Пятигорске сейчас работают 19 санаториев, здесь отдыхают 3 666 человек.   
 

По прогнозным данным краевого Минтуризма, с сентября и до конца декабря загрузка здравниц превысит показатели соответствующего периода прошлого года.  В этой статистике сыграют свою роль туристы, отдавшие предпочтение российским курортам и отказавшиеся от зарубежных поездок, а также те, кто оплатил свои путевки после 28 марта и перенес время отдыха на осенний и зимний сезоны. 

Все санаторно-курортные организации и минеральные бюветы Пятигорска и  других городов-курортов принимают гостей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Источник: Пресс-служба администрации Пятигорска

Kirill,
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