Курорты Кавказских Минеральных Вод показывают устойчивый рост турпотока

Ограничительные меры отодвинули в 2020 году начало курортного сезона, но с сентября и до конца года загрузка санаториев превысит показатели 2019 года.
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Как сообщает региональное Министерство туризма и оздоровительных курортов, на сегодняшний день из 124 санаторно-курортных организаций на КМВ открылись 112 санаториев, которые приняли на отдых и лечение более 60 тысяч человек. Забронировано еще порядка 29 тысяч путевок.
По прогнозным данным краевого Минтуризма, с сентября и до конца декабря загрузка здравниц превысит показатели соответствующего периода прошлого года. В этой статистике сыграют свою роль туристы, отдавшие предпочтение российским курортам и отказавшиеся от зарубежных поездок, а также те, кто оплатил свои путевки после 28 марта и перенес время отдыха на осенний и зимний сезоны.
Все санаторно-курортные организации и минеральные бюветы Пятигорска и других городов-курортов принимают гостей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Источник: Пресс-служба администрации Пятигорска
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