Курорты Кавказских Минеральных Вод показывают устойчивый рост турпотока

По прогнозным данным краевого Минтуризма, с сентября и до конца декабря загрузка здравниц превысит показатели соответствующего периода прошлого года. В этой статистике сыграют свою роль туристы, отдавшие предпочтение российским курортам и отказавшиеся от зарубежных поездок, а также те, кто оплатил свои путевки после 28 марта и перенес время отдыха на осенний и зимний сезоны.

Все санаторно-курортные организации и минеральные бюветы Пятигорска и других городов-курортов принимают гостей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.



Источник: Пресс-служба администрации Пятигорска