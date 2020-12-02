Вперёд в будущее: Сбер вернул Жоржа Милославского

Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка

В нашей новой рекламной кампании мы хотели ещё раз рассказать, что сегодня Сбер уже больше чем банк. А как это сделать просто и технологично? Используя самые передовые технологии, которые у нас есть, мы не только перенесли Жоржа Милославского в 2020 год, но и смогли объединить сразу несколько поколений нашей страны и зарядить предпраздничным настроением, которое так сегодня необходимо всем нам. Вся представленная история — это знакомство героя с новым миром, динамичным, цифровым, полным возможностей. И в этом увлекательном путешествии у любимого киноперсонажа есть доверенный и надёжный помощник — Сбер.