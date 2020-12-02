Вперёд в будущее: Сбер вернул Жоржа Милославского

В этом году лицом новогодней рекламной кампании Сбера станет самый первый бренд-амбассадор банка — Жорж Милославский. Персонаж, которого сыграл всенародно любимый актёр театра и кино Леонид Куравлёв в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», ещё в 1973 году призывал: «Храните деньги в сберегательной кассе».
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Фото: архивы пресс-служб
Одна из компаний экосистемы Сбера сделала возращение любимого персонажа россиян возможным. Помимо воссоздания внешности киногероя с помощью технологий искусственного интеллекта, создателям ролика необходимо было синтезировать его голос, который является важной составляющей образа героя.
Жорж Милославский побывал на концерте NILETTO, познакомился с новыми сервисами Сбера, а также подарил зрителям радость и веру в новогоднее чудо, ведь такие необычные волшебные истории обычно случаются в канун самого любимого праздника — Нового года.
Владислав Крейнин
Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка
В нашей новой рекламной кампании мы хотели ещё раз рассказать, что сегодня Сбер уже больше чем банк. А как это сделать просто и технологично? Используя самые передовые технологии, которые у нас есть, мы не только перенесли Жоржа Милославского в 2020 год, но и смогли объединить сразу несколько поколений нашей страны и зарядить предпраздничным настроением, которое так сегодня необходимо всем нам. Вся представленная история — это знакомство героя с новым миром, динамичным, цифровым, полным возможностей. И в этом увлекательном путешествии у любимого киноперсонажа есть доверенный и надёжный помощник — Сбер.
Источник: пресс-служба Сбера
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