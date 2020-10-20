Сбербанк начал выплату дивидендов акционерам

Выплата номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг была осуществлена в срок не позднее 10 рабочих дней с даты закрытия реестра для выплаты дивидендов, а именно 19 октября 2020 года.

Выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам будет произведена в срок не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра, то есть до 10 ноября 2020 года.

Источник: Пресс-служба Сбербанка