В Кисловодске поставят спектакль о Марине Цветаевой и Сергее Эфроне

Жизнь Марины Цветаевой это счастье и страдание, слитые воедино. Страдание пронзает не только её, но и жизнь всей её семьи. Сама Марина Ивановна покончила жизнь самоубийством, супруг - Сергей Яковлевич Эфрон – расстрелян, дочь, Ариадна Эфрон, 15 лет провела в лагерях и ссылках, сын – Георгий Эфрон (Мур) погиб на фронте.

Сергей Эфрон часто бывал в Кисловодске, Ариадна восторгалась городом. К сожалению, Марине Ивановне не удалось побывать здесь, но Сергей Яковлевич обещал, что увезет её из «суетливой Москвы, и они поселятся вот в таком маленьком уютном городе, как Кисловодск».

Премьера спектакля «Душа крылатой родилась» состоится 25 ноября.

Источник: пресс-служба администрации Кисловодска