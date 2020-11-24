В Кисловодске поставят спектакль о Марине Цветаевой и Сергее Эфроне

Судьба поэтессы Марины Цветаевой и ее мужа Сергея Эфрона весьма трагична: любовь, разлука, гражданская война, арест мужа и гибель сына.
Знаменитым супругам посвятят спектакль в кисловодском театре-музее «Благодать».
-
Фото: kislovodsk-kurort.org
Жизнь Марины Цветаевой это счастье и страдание, слитые воедино. Страдание пронзает не только её, но и жизнь всей её семьи. Сама Марина Ивановна покончила жизнь самоубийством, супруг - Сергей Яковлевич Эфрон – расстрелян, дочь, Ариадна Эфрон, 15 лет провела в лагерях и ссылках, сын – Георгий Эфрон (Мур) погиб на фронте.
Сергей Эфрон часто бывал в Кисловодске, Ариадна восторгалась городом. К сожалению, Марине Ивановне не удалось побывать здесь, но Сергей Яковлевич обещал, что увезет её из «суетливой Москвы, и они поселятся вот в таком маленьком уютном городе, как Кисловодск».
Премьера спектакля «Душа крылатой родилась» состоится 25 ноября.
Источник: пресс-служба администрации Кисловодска
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.