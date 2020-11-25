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Первый и единственный в России "заслуженный мастер спорта" по тхэквондо живет в Ставрополе

Спортивный тренер Ставрополя Наталья Тагиева стала первой и единственной в России обладательницей почетного звания «Заслуженный мастер спорта» по тхэвондо по версии Глобальной федерации тхэквондо (GTF).

  • Фото: архивы социальных сетей

Наталья Тагиева – 10-кратный чемпион мира и Европы по тхэквондо (GTF). В сфере физической культуры и спорта Наталья работает уже 16 лет. 13 из них преподает в детской спортивной школе единоборств Ставрополя. Только в период с 2017 по 2019 годы тренер подготовила 17 кандидатов в мастера спорта, более 30 спортсменов массовых разрядов.

За вклад в развитие этого вида боевых искусств в Ставропольском крае награждена почетным знаком «Спортивная слава Ставрополья».

 

Источник: пресс-служба администрации Ставрополя

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