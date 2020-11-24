На зимнюю паузу отправились игроки пятигорского футбольного клуба «Машук-КМВ»

Пятигорчане первыми открыли счет в матче на 39-й минуте. После подачи со штрафного мяч в сетку ворот с передачи Георгия Кабулова отправил Заур Цакоев. На последний минутах встречи в штрафной площади «Анжи» правила нарушил Аслан Ашинов. С точки не промахнулся Магомеднаби Ягьяев.

Теперь игроков и тренерский штаб «Машука-КМВ» ждет небольшой отпуск. Первый учебно-тренировочный – тренировочный сбор назначен на январь 2021 года.



Источник: пресс-служба администрации Пятигорска