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На зимнюю паузу отправились игроки пятигорского футбольного клуба «Машук-КМВ»

В последнем матче 2020 года на стадионе «Центральный» наши ребята встречались с ФК «Анжи». Матч завершился вничью 1:1.

  • Фото: архивы пресс-службы ФК "Машук КМВ"

Пятигорчане первыми открыли счет в матче на 39-й минуте. После подачи со штрафного мяч в сетку ворот с передачи Георгия Кабулова отправил Заур Цакоев. На последний минутах встречи в штрафной площади «Анжи» правила нарушил Аслан Ашинов. С точки не промахнулся Магомеднаби Ягьяев.

Теперь игроков и тренерский штаб «Машука-КМВ» ждет небольшой отпуск. Первый учебно-тренировочный – тренировочный сбор назначен на январь 2021 года.

Источник: пресс-служба администрации Пятигорска

 

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