Кисловодские любители велосипедного спорта проголосовали за создание велотерренкура на КМВ

Сторонники здорового образа жизни с энтузиазмом восприняли проект, правде внесли свои предложения. Например, о грунтовом покрытии самих велотрасс.

Вопросы, которые необходимо решать уже на этапе проектирования, а затем — в процессе создания велотерренкура, будет рассматривать специальная группа, которая сможет активно высказываться, оперативно собирать мнение общественности. Проект кавминводского терренкура будет доступен всем жителям региона.

В Кисловодске уже разрабатывается проект «Три ущелья. Дорога нарзана», который включает туристские тропы, велодорожки, туристическую инфраструктуру. Первый этап – маршрут от Нового озера до красот Ольховского ущелья - имеет трафик протяженностью 7 км. Работа над последующими этапами продолжается.

Источник: пресс-служба администрации Кисловодска