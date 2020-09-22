«Ротору» засчитали техническое поражение из-за отмены игры со ставропольским «Динамо»

Ставропольское «Динамо» прошел в групповой турнир Кубка России по футболу. Клуб оказался в одной группе с самарскими «Крыльями Советов» и с волгоградским «Ротором». Игра с волжанами так и не состоится.

Матч уже переносился по просьбе «Ротора», что не было связано с коронавирусом. Изменить сроки проведения встречи второй раз уже нельзя.

