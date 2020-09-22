В Ставрополе матч не состоится! Футболисты волгоградской команды вторую неделю находятся на карантине. Поединок был запланирован на 23 сентября, но вновь отменен.
«Ротору» засчитали техническое поражение из-за отмены игры со ставропольским «Динамо»
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Фото: Архивы пресс-служб
Ставропольское «Динамо» прошел в групповой турнир Кубка России по футболу. Клуб оказался в одной группе с самарскими «Крыльями Советов» и с волгоградским «Ротором». Игра с волжанами так и не состоится.
Матч уже переносился по просьбе «Ротора», что не было связано с коронавирусом. Изменить сроки проведения встречи второй раз уже нельзя.
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