Шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ переносится на 2021 год

Последний сезон шоу «ТАНЦЫ» приготовил для зрителей немало сюрпризов. Например, впервые в истории проекта в команды наставников – Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой – войдут по 8 участников. А это значит, что в следующем году зрителей ждет еще больше концертов, над которыми будут трудиться лучшие хореографы России и не только.

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Источник: пресс-служба ТНТ