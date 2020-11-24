Шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ переносится на 2021 год

Из-за сложной эпидемиологической ситуации концертная часть главного танцевального шоу страны начнется после Нового года.
-
Фото: архив пресс-службы ТНТ
В минувшую субботу, 21 ноября на ТНТ прошел финальный отборочный концерт шоу «ТАНЦЫ», который определил составы команд наставников и стал последним выпуском проекта в 2020 году. Из-за непростой ситуации с коронавирусом создатели шоу и телеканал ТНТ приняли решение перенести масштабные и технически сложные съемки концертов шоу, а также его финал на 2021 год.
Вячеслав Дусмухаметов
генеральный продюсер Comedy Club Production
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве мы приняли решение приостановить съемки шоу. Здоровье людей, которые создают этот масштабный проект, и участников шоу стоит для нас на первом месте! Мы прекрасно понимаем разочарование миллионов поклонников шоу, но уверены, что они нас поймут. Мы планируем возобновить съемки в начале 2021 года и обязательно поставим красивую точку в Последнем сезоне проекта! Берегите себя!»
Последний сезон шоу «ТАНЦЫ» приготовил для зрителей немало сюрпризов. Например, впервые в истории проекта в команды наставников – Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой – войдут по 8 участников. А это значит, что в следующем году зрителей ждет еще больше концертов, над которыми будут трудиться лучшие хореографы России и не только.
Оставайтесь с ТНТ!
Источник: пресс-служба ТНТ
Ставрополь в ТАНЦАХ
В новом выпуске шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ зрители увидят те номера, которые не вошли в эфиры предыдущих кастингов проекта, но заслуживают внимания зрителей. Cнова встретимся с приглашенными членами жюри Zivert, Настей Ивлеевой, Александром Гудковым и увидим выступление Анастасии Карпеченко из Ставрополя.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.