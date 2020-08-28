Статистика заболевших COVID-19 в крае за время пандемии. Данные на утро 28 августа

На утро 28 августа зарегистрирован 11606 случая заражения коронавирусом

( + 125 выявлено за минувшие сутки )

Общее количество жертв пандемии — 227 человек

( +3 умерших за минувшие сутки )

Число заболевших за время пандемии - 7938 человек

( + 143 за минувшие сутки )

Стало известно, когда начнется массовая вакцинация в России...

Число заболевших коронавирусом в России превысило 980 тысяч, в мире — 24 миллиона человек. Всего в России вылечились от COVID-19 уже более 780 тысяч заболевших. Роспотребнадзоре заявили о минимальной циркуляции коронавируса в стране. Всплеск пандемии в России идет на спад. В 80 регионах стабилизируется ситуация с коронавирусом. Почти половина россиян не собираются делать прививку от COVID-19. Глава Минздрава заверила - вакцинация от коронавируса будет бесплатной.

В чрезвычайном комитете ВОЗ считают, что пандемия коронавируса может закончиться еще не скоро.

«Ств.Собака.ru» вновь запустила трансляцию новостей о коронавирусе в крае, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь. Как устроена диагностика инфекции - читать. Повреждения легких, хроническая усталость и психологические расстройства: британские врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19

