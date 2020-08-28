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Статистика заболевших COVID-19 в крае за время пандемии. Данные на утро 28 августа

Официальные данные по эпидемиологической обстановке по Ставропольскому краю 

 

На утро 28 августа зарегистрирован 11606 случая заражения коронавирусом

( + 125 выявлено за минувшие сутки )

 

Общее количество жертв пандемии — 227 человек

( +3 умерших за минувшие сутки )

 

Число заболевших за время пандемии - 7938 человек

( + 143 за минувшие сутки )

 

Стало известно, когда начнется массовая вакцинация в России...

 

Число заболевших коронавирусом в России превысило 980 тысяч, в мире — 24 миллиона человек. Всего в России вылечились от COVID-19 уже более 780 тысяч заболевших. Роспотребнадзоре заявили о минимальной циркуляции коронавируса в стране.  Всплеск пандемии в России идет на спад.  В 80 регионах стабилизируется ситуация с коронавирусом. Почти половина россиян не собираются делать прививку от COVID-19. Глава Минздрава заверила - вакцинация от коронавируса будет бесплатной.  

 

 

В чрезвычайном комитете ВОЗ считают, что пандемия коронавируса может закончиться еще не скоро.

 

«Ств.Собака.ru» вновь  запустила трансляцию новостей о коронавирусе в крае, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь. Как устроена диагностика инфекции - читать.  Повреждения легких, хроническая усталость и психологические расстройства: британские врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19
 

Владимир Владимиров

«Защита здоровья - то, что касается каждого из нас. Соблюдая правила противоэпидемической профилактики, рекомендации Роспотребнадзора и медиков, мы вместе создаем барьер распространению болезни.
Чем более внимательно и ответственно мы к этому относимся, тем быстрее заставим вирус отступить».

 

 

 

Dubovitskaya,
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