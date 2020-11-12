Учитель из Ставрополя стала победителем во Всероссийском конкурсе

Четыре дня 123 молодых педагога и 13 наставников боролись за звания лучших.

В номинации «Молодые учителя» выступили 47 участников из разных регионов России. Они защищали свои проекты, предлагали варианты решения проблем в сфере образования. Ставрополь представляла учитель русского языка и литературы школы № 21, победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России» в 2019 году в номинации «Педагогический дебют» Анна Владимировна Сопрун.

Финальный этап - ток-шоу «Профессиональный разговор» еще раз подтвердил зрелость и профессионализм молодого педагога. Анна стала одной из победителей в номинации «Молодые учителя». Поздравляем ставропольчанку с победой! Желаем ей дальнейших успехов и творческого вдохновения!

Источник: Пресс-служба администрации города Ставрополя