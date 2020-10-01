18+

Осенние школьные каникулы на Ставрополье запланированы в срок

Глава Минобразования Ставрополья на сегодняшний день не видит причин для их переноса.

  • Фото: Архивы пресс-служб

В Ставропольском крае учебный процесс в первой четверти осуществляется в соответствии с графиком. В ряде других регионов действуют собственные графики и каникулярное время может отличаться. Решения принимаются местными властями с учетом эпидемиологической ситуации.

 

Евгений Козюра

Министр образования и молодёжной политики Ставропольского края

«На Ставрополье нет оснований для переноса каникул, которые пройдут в соответствии с графиком - с 1 по 8 ноября. Мы ежедневно мониторим ситуацию с заболеваемостью школьников и учителей. Ежедневно она докладывается руководителю края и координационному совету. Заболеваемость в образовательных организациях находится в рамках сезонных колебаний. Главная наша задача – самодисциплина. Если мы все ответственно будем относиться к действующему режиму, то пройдем этот период без серьезных проблем».

 

Министр напомнил, что в регионе предприняты меры для возможности начала учебного года в школах  в очном формате: в образовательные организации закуплено более 25 тысячи рециркуляторов, учебные заведения обеспечены бесконтактными термометрами, соблюдаются требования Роспотребнадзора, которые позволяют держать ситуацию на контроле.

 

Источник: пресс-служба администрации Ессентуков

Kirill,
Комментарии

Наши проекты