Глава Минобразования Ставрополья на сегодняшний день не видит причин для их переноса.
Осенние школьные каникулы на Ставрополье запланированы в срок
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Фото: Архивы пресс-служб
В Ставропольском крае учебный процесс в первой четверти осуществляется в соответствии с графиком. В ряде других регионов действуют собственные графики и каникулярное время может отличаться. Решения принимаются местными властями с учетом эпидемиологической ситуации.
Евгений Козюра
Министр образования и молодёжной политики Ставропольского края
«На Ставрополье нет оснований для переноса каникул, которые пройдут в соответствии с графиком - с 1 по 8 ноября. Мы ежедневно мониторим ситуацию с заболеваемостью школьников и учителей. Ежедневно она докладывается руководителю края и координационному совету. Заболеваемость в образовательных организациях находится в рамках сезонных колебаний. Главная наша задача – самодисциплина. Если мы все ответственно будем относиться к действующему режиму, то пройдем этот период без серьезных проблем».
Министр напомнил, что в регионе предприняты меры для возможности начала учебного года в школах в очном формате: в образовательные организации закуплено более 25 тысячи рециркуляторов, учебные заведения обеспечены бесконтактными термометрами, соблюдаются требования Роспотребнадзора, которые позволяют держать ситуацию на контроле.
Источник: пресс-служба администрации Ессентуков
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