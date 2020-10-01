Осенние школьные каникулы на Ставрополье запланированы в срок

Министр образования и молодёжной политики Ставропольского края

«На Ставрополье нет оснований для переноса каникул, которые пройдут в соответствии с графиком - с 1 по 8 ноября. Мы ежедневно мониторим ситуацию с заболеваемостью школьников и учителей. Ежедневно она докладывается руководителю края и координационному совету. Заболеваемость в образовательных организациях находится в рамках сезонных колебаний. Главная наша задача – самодисциплина. Если мы все ответственно будем относиться к действующему режиму, то пройдем этот период без серьезных проблем».