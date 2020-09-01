По информации министерства образования края, 1 сентября за парты сядут более 300 тысяч школьников. Все образовательные организации региона признаны готовыми к началу занятий и получили паспорта безопасности.
Работники образования на Ставрополье протестированы на коронавирус накануне учебного года
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Фото: архивы пресс-служб
По поручению Губернатора, во всех 1787 организациях системы образования края проведены противоэпидемические мероприятия. В том числе, в полном объёме обеспечены оборудованием для обеззараживания воздуха и бесконтактными термометрами муниципальные школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и образовательные центры.
Проведено тестирование на COVID-19 почти 33 тысячи работников учебных заведений. Случаев заболевания среди учителей и других педагогических работников не выявлено. Министерством образования разработаны рекомендации по организации учебного процесса с учётом эпидситуации. Разработаны графики проведения занятий, организации входа в школьные здания, питания учащихся, чтобы минимизировать число контактов учеников во время нахождения в школе.
Источник: пресс-служба администрации Губернатора Ставропольского края
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