Работники образования на Ставрополье протестированы на коронавирус накануне учебного года

По поручению Губернатора, во всех 1787 организациях системы образования края проведены противоэпидемические мероприятия. В том числе, в полном объёме обеспечены оборудованием для обеззараживания воздуха и бесконтактными термометрами муниципальные школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и образовательные центры.

Проведено тестирование на COVID-19 почти 33 тысячи работников учебных заведений. Случаев заболевания среди учителей и других педагогических работников не выявлено. Министерством образования разработаны рекомендации по организации учебного процесса с учётом эпидситуации. Разработаны графики проведения занятий, организации входа в школьные здания, питания учащихся, чтобы минимизировать число контактов учеников во время нахождения в школе.

Источник: пресс-служба администрации Губернатора Ставропольского края