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Глава Ставрополья предложил не проводить новогодние мероприятия в краевых органах власти

Владимир Владимиров призвал отказаться от проведения новогодних торжеств в краевых органах власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

  • Фото: архив пресс-служб

Сегодня самое главное – защитить здоровье людей. Поэтому разумным будет отметить новогодние праздники в семейном формате, без проведения торжественных мероприятий, – отметил глава Ставрополья.

Владимир Владимиров также дал установку по отмене массовых новогодних мероприятий в территориях главам муниципальных образований Ставропольского края.

 

Источник: пресс-служба администрации Ставрополського края

 

 

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