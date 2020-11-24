Глава Ставрополья предложил не проводить новогодние мероприятия в краевых органах власти

Сегодня самое главное – защитить здоровье людей. Поэтому разумным будет отметить новогодние праздники в семейном формате, без проведения торжественных мероприятий, – отметил глава Ставрополья.

Владимир Владимиров также дал установку по отмене массовых новогодних мероприятий в территориях главам муниципальных образований Ставропольского края.

Источник: пресс-служба администрации Ставрополського края