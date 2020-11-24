Глава Ставрополья предложил не проводить новогодние мероприятия в краевых органах власти

Владимир Владимиров призвал отказаться от проведения новогодних торжеств в краевых органах власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
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Фото: архив пресс-служб
Сегодня самое главное – защитить здоровье людей. Поэтому разумным будет отметить новогодние праздники в семейном формате, без проведения торжественных мероприятий, – отметил глава Ставрополья.
Владимир Владимиров также дал установку по отмене массовых новогодних мероприятий в территориях главам муниципальных образований Ставропольского края.
Источник: пресс-служба администрации Ставрополського края
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