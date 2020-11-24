24 ноября в районе Промзоны 2 водоснабжение будет временно прекращено

24 ноября с 10:00 до 17:00 водоснабжение будет прекращено: по Черкесскому шоссе, Кисловодскому шоссе, Суворовскому проезду, улице Производственной, в Промзоне-2, по Бештаугорскому шоссе, улице Промышленной, улице Беговой, улице Генерала Воронцова, СТ «Кавказ», СТ «Водопроводчик», СТ «Абрикосовое», СТ «Геолог». Социально значимые объекты, попадающие под отключение: В/Ч 9600, Теплоэнергетический комплекс. Временно не будет воды и в Предгорном районе - п. Карьер, с. Винсады ул. Пионерская (от дома № 1 до дома № 28). На период производства работ будет организован подвоз воды социально значимым объектам и по поступающим заявкам.

Телефоны диспетчерской службы филиала ПТП «Пятигорское»: 33-26-60, 33-06-28, 97-37-29.



Источник: пресс-служба администрации Пятигорска