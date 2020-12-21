В Омске открывается новогодний туристический маршрут

С 25 декабря для омичей начнёт работать новогодний туристический маршрут, в который входит сквер имени Дзержинского, улица Музейная, Воскресенский сквер, Выставочный сквер и историко-культурный комплекс «Омская крепость».

В сквере имени Дзержинского омичей ждет городской сторителлинг «Омские новогодние истории». Это интерактивный проект омских муниципальных библиотек. В предновогодние дни и в период январских каникул, прогуливаясь по скверу Дзержинского, омичи встретят необычные новогодние шары с QR-кодами. Сканируя их с помощью смартфонов, горожане узнают много удивительных и интересных фактов об Омске. Всего для омичей подготовили 55 историй. Цифру выбрали неслучайно, она является региональным кодом Омской области.

Сторителлинг — это командный проект. Идею муниципальных библиотек поддержали актеры городского драматического театра «Студия Л. Ермолаевой» и Лицейского театра — они озвучили тексты; «12 канал» и ГТРК «Иртыш» поделились видеоархивами; управление информационно-коммуникационных технологий — фотографиями, а музей городского быта — уникальными экспонатами. Познакомиться с омскими новогодними историями можно будет также не выходя из дома — на сайте Омских муниципальных библиотек.

Министерство культуры Омской области оформит пространство улицы Музейной в стиле сказки «Двенадцать месяцев».

В Воскресенском сквере разместится инсталляция «Горящее сердце. Вход в Выставочный сквер оформят воротами с гигантской снежинкой, а в самом сквере можно будет увидеть светящиеся елки и фигуры лесных жителей, деревья украшенные шарами и другие новогодние композиции. Дети и взрослые смогут погулять среди веселых снеговиков, а в ночное время сфотографироваться с подсвеченными силуэтами. Также здесь установят необычные украшения — цветочные букеты в глыбах льда.

Одной из ярких инсталляций Выставочного сквера станет проект воспитанников и преподавателей художественных отделений детских школ искусств и детских художественных школ Омска «Зимующие птицы Омской области». Она будет представлять собой ледяной подиум, на котором разместится резное дерево с глиняными птицами, и стеклянный купол с куклой по имени Зима, объемными птицами и зимним лесом внутри. Здесь также расположится планшет с птицами, подготовленный совместно со специалистами детского эколого-биологического центра Омска. На стенде изобразят зимующих в нашем регионе птиц. Каждой птичке присвоен индивидуальный QR-код, считав который с помощью мобильного устройства, можно получить интересную и полезную информацию о пернатых обитателях. Каждый житель Омска, прогуливающийся по Выставочному скверу, сможет повесить свою кормушку для птиц на специальные столбики изгороди, а также принести угощение.

В департаменте культуры мэрии Омска уточнили, что Омская крепость станет эпицентром новогоднего маршрута. В минувшие выходные здесь установили светящуюся елку с бантом. На территории комплекса залили каток, в центре которого в ближайшие дни установят новогодний светящийся шар. Выход на лед для всех горожан — бесплатный, стоимость проката коньков для детей составит 100 рублей, для взрослых — 150 рублей. На территории комплекса сейчас сооружаются горки — одна большая и две маленьких. Украшением комплекса стали подсвеченные декоративные деревья, первые фотографии с которыми появились уже в социальных сетях у омичей.

На территории крепости также разместились подсвеченные деревянные перголы — небольшие функциональные конструкции треугольной формы с установленными внутри скамьями. Планируется, что в них можно будет немного передохнуть и сделать памятное фото. На территории комплекса разместились и 10 оригинальных домиков для ремесленников. Ремесленная ярмарка на территории историко-культурного Омской крепости будет работать для всех желающих с 25 по 29 декабря, а затем со 2 по 8 января с 12:00 до 17:00.

Отметим, что спланируйте самостоятельный маршрут для прогулок по городу в предпраздничные дни и зимние каникулы омичи могут с помощью онлайн-карты «Новогодний Омск — 2021».

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