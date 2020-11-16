По омским улицам «проехали» остатки автомобилей после ДТП

Необычный и пугающий автопробег состоялся в рамках Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий – третье воскресенье ноября.

Таким образом, сотрудники ГИБДД напомнили жителям нашего города о том, к чему приводят ошибки и невнимательность на дороге. Разбитые и искореженные автомобили провезли по Омску на эвакуаторах, сопроводив плакатами с пугающей статистикой. За последние пять лет на омских дорогах погибли 1002 человека. Пострадавших во много раз больше.

Редакция журнала «Омск.Собака.ru» призывает региональных водителей быть внимательней на дорогах и уважать всех участников дорожного движения. Необдуманное поспешное решение может привести к необратимым последствиям. Будьте бдительны.



Фото пресс-службы омской полиции