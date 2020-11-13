Экстремальное путешествие по бездорожью международного уровня возьмет старт на омской Соборной площади

В следующем году в Омске будет дан старт соревнованиям, не менее зрелищным, чем ралли «Париж-Дакар». Участники на грузовиках, джипах, багги, квадроциклах и мотоциклах преодолеют 5 000 км по маршруту «Омск – Урумчи». Впервые международные гонки «Шелковый путь» пройдут на территории Сибири, Алтая и Западной Монголии.

Легендарный автогонщик и организатор гонок Владимир Чагин уже оценил стартовую площадку ралли и сообщил о том, что она отлично подходит для отправной точки соревнований «Шелковый путь»:

– Старт запланирован на 1 июля 2021 года. Надеюсь, что никакие обстоятельства не смогут нам помешать. Стартовый подиум впечатляет, покажем Омск всему миру во всей его красе и во всем его величии.

Ралли «Шелковый путь проводится с 2009 года. Его география постоянно меняется, чтобы показать широту нашей страны и ее многообразие. Гонки уже стартовали в Казани, Москве, Астрахани, Санкт-Петербурге и Иркутске.

В Омске не только Соборная площадь будет задействована в проведении международных соревнований. Представители СМИ соберутся на брифинге в «Концертном зале», а организаторы и судьи расположатся в «Экспоцентре».

Омск готов встречать 300 машин, 6 вертолетов и 3 самолета сопровождения. Трансляция пройдет на ста телеканалах. Наш город посетят гонщики, известные во всем мире. По территории Омского, Калачинского и Кормиловского районов пройдет сама гонка. 104 км на максимальной скорости, рев мотора, драйв и непередаваемые эмоции. В планах организация смотровых площадок, так как зрелище, действительно, предстоит захватывающее!

Редакция «Омск.Собака.ru» спешит прогреть резину и обещает держать вас в курсе развития событий.

Фото с соревнований прошлых лет взяты из открытых интернет-источников