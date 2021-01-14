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Более 11 тысяч омичей получили бесплатные препараты для лечения коронавирусной инфекции

По данным Министерства здравоохранения Омской области выдача лекарств, среди которых есть довольно дорогостоящие позиции, продолжается. Их получили уже 11 200 омичей. Проблем с поставками и распределением препаратов на данный момент в регионе нет.

Решение о том, какие именно лекарства получит тот или иной пациент, принимает лечащий врач, исходя из клинической картины и не дожидаясь лабораторного подтверждения коронавируса.

На 14 января новые случаи COVID-19 в Омской области зарегистрированы в Омске – 145, Калачинском, Называевском районах – 12, Нововаршавском районе - 11, Марьяновском районе – 8, Кормиловском, Омском, Усть-Ишимском районах – 7, Крутинском районе – 6, Любинском, Тарском, Черлакском районах - 4, Оконешниковском, Павлоградском районах – 3, Горьковском, Одесском, Саргатском районах – 2, Москаленском, Муромцевском, Полтавском, Таврическом, Тюкалинском, Шербакульском районах – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Продолжают находиться под наблюдением медицинских работников 4 975 человек. В 12 омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 4 514 исследований, за весь период – 971 517.

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