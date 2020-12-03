«Коммунальник» превратится в центр реабилитации для перенёсших COVID-19

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией под руководством Губернатора Омской области Александра Буркова.

На совещании отмечены результаты работы системы здравоохранения. Увеличено количество коечного фонда в стационарах для лечения больных с коронавирусной инфекцией, регион имеет запас свободных мест в соответствии с нормативом - 20%.

«На вчерашний день у нас было 21,3% свободных «ковидных» коек. С 7 декабря мы вводим 200 новых мест в муниципальных районах и в городе, но в то же время выводим под неотложную помощь 180 коек хирургического отделения БСМП-2, чтобы расширить медицинскую помощь нашим жителям, - сообщил Губернатор Александр Бурков по итогам оперативного штаба. - К понедельнику фонд «ковидных» коек будет насчитывать 3680 мест – это выше норматива, который ставит нам федеральный центр. В этом плане ситуация стабилизируется. При этом мы начали выдачу бесплатных лекарств тем, кто заболел или у кого подозревают COVID-19. Медикаменты для амбулаторного лечения есть в полном объёме, выдаются с 27 ноября поликлиниками Омска и должны уже выдаваться Центральными районными больницами в муниципальных районах. Мы надеемся, что эта первая помощь при болезни будет оказываться своевременно, в установленные сроки и таким образом мы сможем сохранить здоровье людей».

С одной стороны, ситуация стабилизируется, но с другой стороны, подчёркивает Александр Бурков, расслабляться ещё рано. Поэтому оперативный штаб принял решение продлить режим повышенной готовности на территории региона до 15 января 2021 года, и усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в период предпраздничных дней и новогодних и рождественских праздников.

«Важно не получить по итогам праздников массовую заболеваемость, сохранить здоровье граждан, а для этого - соблюдать все меры безопасности», - подчеркнул Александр Бурков.

В Омской области возобновят проведение соревнований регионального и муниципального уровней на открытом воздухе и в крытых спортивных объектах с искусственным и естественным льдом с учетом рекомендаций санитарных служб. Спортивным календарём предварительно запланировано 40 спортивных на открытом воздухе, в том числе по биатлону, конькобежному спорту, лыжным гонкам, хоккею с шайбой и 16 спортивных соревнований в крытых спортивных объектах с искусственным и естественным льдом. По некоторым летним видам спорта соревнования также проводятся в зимнее время на открытом воздухе. Оперативный штаб не видит оснований этому препятствовать.

«На свежем воздухе нет контакта, соревнования возможны, тем более у спортсменов есть обязательный соревновательный план», - отметил Александр Бурков.

Управлению Роспотребнадзору рекомендовано в течение месяца разработать регламент по выводу из простоя и допуску к работе фуд-кортов в составе торговых комплексов. Не исключено, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение оперативного штаба в середине января.

По поручению Александра Буркова Министерство труда и Министерство здравоохранения проработали вопрос организации санаторно-курортного лечения граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Реабилитация будет проходить на базе санатория-профилактория «Коммунальник». На сегодняшний день база санатория-профилактория к этому готова, получена лицензия и уже завтра будут приняты первые 20 человек по направлению лечебных учреждений. Курс реабилитации будет проходить в течение 18 дней. Проработаны вопросы, касающиеся питания и медицинского сопровождения. Следующие 20 человек будут приняты в понедельник и так с дальнейшим нарастанием. За декабрь-январь учреждение сможет принять на реабилитацию 280 человек. Новое направление деятельности «Коммунальника» будет отражено в распоряжении 19-р.

«Подчеркну, в первую очередь туда направляются медицинские, социальные работники, преподаватели, которые перенесли коронавирусную инфекцию, и те, кому требуется реабилитация по показаниям врачей, - отметил Губернатор Александр Бурков. - Мы специально выделили средства из областного бюджета, чтобы омичи могли пройти реабилитацию после этой тяжёлой болезни. Я по себе знаю, что это такое. То, что мы делаем, очень важно для восстановления здоровья наших граждан».

Эти услуги будут бесплатными для людей, которые проходят реабилитацию. Разработан специальный порядок, в котором четко прописаны критерии для направления на реабилитацию.

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