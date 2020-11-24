В Омск поступили долгожданные лекарства

Крупная партия необходимых лекарств поступила на склад «Омского лекарства». С 24 ноября аптеки начали получать медикаменты.



По данным пресс-службы регионального Правительства перебоев в поставках медикаментов нет. На сегодняшний день на склад аптечной сети поступило 60 тысяч доз препарата «Цефтриаксон», 30 тысяч упаковок «Парацетамола», 80 тысяч упаковок «Арбидола», 2000 упаковок «Ингавирина», 4000 упаковок «Азитромицина», по 30 тыс. упаковок «Амоксиклава», «Флемоклава». Ежедневно в аптеки поступают антикоагулянты - «Эликвис», «Ксарелто», гормональные препараты «Дексаметазон» как в ампулах, так и в таблетках. Лекарства поступают во все аптечные пункты «Омского лекарства», а также в сельские районы Омской области.