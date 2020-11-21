Количество заболевших COVID-19 достигло отметки в 20 415

Число заболевших коронавирусом в Омской области увеличилось ещё на 236 человека.

Больше всего случаев новых заражений в Омске - 174 новых пациента. В Азовском районе - 11, Омском районе - 9, Калачинском районе - 6, Муромцевском районе - 5 Любинском, Усть-Ишимском районах - по 4. В Москаленском, Нововаршавском, Таврическом, Тарском районах - по 3, В Исилькульском районе - 2, Большереченском, Колосовском, Нижнеомском, Одесском, Павлоградском, Саргатском, Тевризском, Тюкалинском, Шербакульском районах - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.



За минувшие сутки от COVID-19 излечились 132 омича, за всё время - 13 863. Статистика летальных исходов пополнилась на 8 человек (всего - 558).



Под наблюдением врачей продолжают находиться 3 548 человек, сняты с учёта уже 84 828 омичей.