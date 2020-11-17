Роспотребнадзор ввел новые правила по поводу COVID-19

Редакция «Омск.Собака.ru» спешит познакомить омичей с нововведениями.

Граждане контактировавшие с больными COVID-19 могут не сдавать тест на коронавирус, но провести 2 недели на самоизоляции они обязаны.

Выписка переболевших COVID-теперь возможна после одного отрицательного теста, раньше нужно было получить дважды такой результат.

Отправлять пациентов на амбулаторное лечение теперь можно до получения отрицательного результата теста на COVID-19. Но это не касается людей, проживающих в коммуналках, общежитиях, гостиницах или в учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием.

Анализы на коронавирус должны быть сделаны в течение 48 часов с момента поступления биоматериалов в лабораторию.

По данным на 16 ноября в регионе 5522 человека находятся на лечении с подтвержденным диагнозом коронавирус. Выздоровели 13211 человек. Под наблюдением врачей 3274 человека. Сняты с учета 81874 человек. Умерло 517 человек.