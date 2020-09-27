В Омской области выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Минздраве Омской области сообщили о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Так 27 сентября подтверждено еще 86 новых случаев заражения COVID-19.
Таким образом, общее количество людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» от начала пандемии составляет 10765 человек.
За последние сутки инфекцию поборол 61 омич. То есть количество выздоровевших в Омской области на сегодняшний день составляет 9037 человек.
Количество летальных исходов, как сообщили в ведомстве, также возросло. За прошедшие сутки умерли трое человек (за весь период пандемии - 290).
Из числа новых случаев заражения на Омск приходятся 66 больных. Добавим, что под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 1252 человек, сняты с учета – 56 131, в омских лабораториях проведено уже 499 105 исследований.
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