Обнародована причина роста заболеваемости коронавирусом в стране

Как заявили в Минздраве, второй волны заболеваемости в России нет, а наблюдаемый в последние дни подъем имеет логичное объяснение.

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов объяснил рост заболеваемости коронавирусом в стране.

Напомним, что в последние дни фиксируется ежедневная прибавка 100–150 заболевших. К сожалению, показатели вернулись к цифрам двухмесячной давности.

Однако эксперт считает это относительно нормальным. Как оказалось, число заразившихся в сентябре растет из-за сезонного фактора и активизации людей.

– Рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года, поскольку начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков, – цитирует инфекциониста агентство ТАСС. – Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости. Это не является чем-то необычным.

По мнению Владимира Чуланова, второй волны коронавируса в России не будет, ведь еще даже не закончилась первая.

Отметим, что в Омской области проведено уже более 480 тысяч тестов на COVID-19.

За весь период пандемии зарегистрировано 10249 случаев заражения. Доля выздоровевших пациентов составляет 83,5% (8562 человек).

