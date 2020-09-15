В Омской области выявлены новые случаи заражения COVID-19

Коронавирусом заболели еще 32 омича.

В Минздраве Омской области сообщили о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Так за минувшие сутки подтверждено еще 32 новых случая заражения COVID-19.

Таким образом, общее количество людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» от начала пандемии составляет 9962 человека.

За последние сутки инфекцию побороли 82 омича. То есть количество выздоровевших в Омской области на сегодняшний день составляет 8176 человек (82%).

Количество летальных исходов, как сообщили в ведомстве, также возросло. За прошедшие сутки умерли трое человек (за весь период пандемии - 248).

Из числа новых случаев заражения на Омск приходятся 24 больных. В Тевризском районе – пять новых пациентов, в Знаменском - два, в Тарском – один.

Добавим, что под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 853 человека, сняты с учета – 54 126, в омских лабораториях проведено уже 460 496 исследований.