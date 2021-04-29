SAVE THE DATE: с 1 по 5 мая в Сочи пройдет Неделя Моды

Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi, официальный партнер - отель мероприятия, вновь станет площадкой для показов в рамках Недели моды.Пережив череду on line мероприятий и недель моды, как дизайнеры, так и зрители соскучились по привычному off line формату.

5 дней показов, 4 хэдлайнера – знаковое модное мероприятие Юга уже давно закрепило за собой весомый статус в календаре байеров, дизайнеров, стилистов, представителей СМИ и зрителей, интересующихся трендами и креативными индустриями России.

В этом сезоне город Сочи стал более чем желанным местом для работы, отдыха и жизни.

Генеральный продюсер Sochi Fashion Week Папин Апроян заметил, что именно в Сочи громадных потенциал для тех, кто хочет работать или работает в fashion индустрии: дизайнеров, визажистов, фотографов, стилистов. К этому располагает не только южный климат и уникальная природа, но большое количество жителей и гостей города, который интересуются модой. И если для дизайнеров неделя моды - это возможность продемонстрировать коллекции потенциальному покупателю и получить необходимый для развития контент и отклик, то для любого зрителя показы становятся не только запоминающимися шоу, но и «гайдом» по актуальным идеям и тенденциям, который можно применять к персональному стилю.

Организаторы Sochi Fashion Week уже анонсировали имена хэдлайнеров этого сезона.

Бренд Artem Shumov – один из популярных дизайнеров мужской моды в России. Дизайнер бренда, Артем Шумов - победитель нескольких международных конкурсов дизайна, участник Aurora Fashion Week Russia и Mercedez-Benz Fashion Week Russia. Бренд Artem Shumov отличается своеобразной интерпретацией стилистики athleisure и запоминающимися постановками шоу.

Творческий союз 404 Not Found в своих коллекциях романтизирует идею свободы и воплощает ее в философии ошибок. Если вы можете позволить себе ошибаться в жизни, вы - свободный человек. Дерзкий, смелый, аристократичный и одинаково романтичный стилистический почерк питерских марок узнаваем и любим на черноморском курорте.

Российский бренд Masterpeace представит несомненно актуальную для Сочи тему – коллекции марки, как правило, «resort» - своеобразный морской гардероб. Masterpeace и его основательница Евгения Линович поддерживают движение “sustainability”. В этом сезоне для боди и пляжных костюмов брендом был использован материал, созданный из переработанных отходов с морского дна.

Бренд «Святая» известен не только своим достаточно быстрым развитием на рынке и сексуальными платьями, но и спорными pr решениями - провокационными надписями и игрой «на грани». Собственное современное производство в Казани позволяет основателям быстро реагировать на запросы клиентов – остается только догадываться, какой капсульной коллекцией дизайнеры удивят гостей и зрителей Sochi Fashion Week.

Компания Faberlic, поддерживая тренд на осознанное потребление и recycle, представит коллекцию одежды BURMATIKOV COUTURE X FABERLIC, вдохновляя на экологичный образ жизни.

Свои коллекции продемонстрируют так же бренды:

Maison de Lusy – марка, работающая в минималистичном стиле, пропитанном нежностью и уютом;

DE’ANJ – авторское ателье, работающее с итальянскими тканями и формами;

FIREBALL Sport Collection – бренд спортивно – городского стиля из Сибири;

KATTANA – предлагающий капсульный подход к современному гардеробу;

Екатерина Скороспелова - выпускница школы дизайна одежды и моды «Практика» с дебютной коллекцией;

JAM8 – полюбившийся публике своей актуальной в пандемию спортивной линией;

ANASTASIYA KUCHUGOVA – дизайнер не только изысканной женской одежды, но и костюмов для художественных фильмов и сцены;

Business Line – крупная промышленная марка женской одежды;

Yara Voronaya – молодая московская марка, адаптирующая классику в динамику реальности;

SOULFUL fashion – бренд, выстраивающий свою эстетику на душевности и эмоциональности даже в выборе тканей;

KIMONO shop – марка «повседневной роскоши»;

Sublime by Julia Kiseleva – мастерская индивидуального стиля;

SHATU - известный российский бренд premium сегмента, покоряющий качеством и авторским воплощением высокого портновского искусства.

Организаторы Недели моды в Сочи примут все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и выполнению клиентоориентированных норм санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора РФ. Санитарный протокол Sochi Fashion Week включит в себя замер температуры на входах, использование санитайзеров, регулярную санобработку общественных зон и пр. Количество зрителей на показах будет ограничено.

Партнеры Sochi Fashion Week

Генеральный партнер: Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi

Официальный бьюти партнер - европейский косметический бренд Paese

Официальный Партнер - компания Nashi Argan

Официальный партнер Алкогольной продукции - винодельня «Кубаньвино» и марка «Шато Тамань»

Официальный перевозчик – первая трансферная служба Сочи

Партнёр по безопасности - Холдинг безопасности «Нева»

Официальное модельное агентство: New Models Sochi

Площадка after party: Мультиформатная Event-площадка Monotone

Официальные партнеры:Маркетплейс пассивного дохода «AvaRest», минеральная вода Eight peaks, Мастерская Олеси Мустаевой, АО «Открытие брокер», Фаберлик, Apro Production.

При поддержке Администрации города Сочи.