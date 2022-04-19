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НЕстандартный модный показ «25v22» Сергея Корнейченко в Омской крепости

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Мультиформатное пространство «СО.Здание» в Омской крепости в минувшие выходные превратилось в подиум. Второй НЕстандартный модный показ здесь провел Сергей Корнейченко, автор проекта «Я без границ», основатель модельного агентства M.a.S.K.

Мероприятие с символичным названием «25v22» приурочено к открытию омского филиала агентства и юбилею его создателя.

«В нашем агентстве главное личная история, а не формат «90-60-90 и рост 180». Я стараюсь найти в человеке красоту, моду, дать возможность раскрыть себя, показать свои достоинства», – рассказал Корнейченко в приветственном слове.

Омские дизайнеры представили гостям 15 новых коллекций одежды, украшений и аксессуаров. На площадке работало 60 моделей агентства M.a.S.K.

Александр Петров, Натали Лебедева
Александр Петров, Натали Лебедева
Александр Петров, Натали Лебедева
Александр Петров, Натали Лебедева
Александр Петров, Натали Лебедева
Александр Петров, Натали Лебедева
Александр Петров, Натали Лебедева

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