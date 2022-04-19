НЕстандартный модный показ «25v22» Сергея Корнейченко в Омской крепости

Мультиформатное пространство «СО.Здание» в Омской крепости в минувшие выходные превратилось в подиум. Второй НЕстандартный модный показ здесь провел Сергей Корнейченко, автор проекта «Я без границ», основатель модельного агентства M.a.S.K.

Мероприятие с символичным названием «25v22» приурочено к открытию омского филиала агентства и юбилею его создателя.

«В нашем агентстве главное личная история, а не формат «90-60-90 и рост 180». Я стараюсь найти в человеке красоту, моду, дать возможность раскрыть себя, показать свои достоинства», – рассказал Корнейченко в приветственном слове.

Омские дизайнеры представили гостям 15 новых коллекций одежды, украшений и аксессуаров. На площадке работало 60 моделей агентства M.a.S.K.