Дорогу молодым, талантливым и перспективным

Омские дизайнеры активно продвигают свое видение модно-современного

14 апреля в нашем городе пройдет второй «НЕстандартный» показ Сергея Корниенко. Напомним, в феврале основатель модельного агентства M.a.S.K и создатель проекта «Я без границ» презентовал омичам свою модельную школу, главной особенностью которой стали ее ученики.

«Мы хотели сделать модельную школу «общей» и привлекли не только людей с типовыми параметрами, но и тех, кто «не в формате». Результат этой работы был представлен на февральском «НЕстандартном»: мы показывали возраст, тело (в том числе плюс size) и то, как люди могут подчеркнуть свои достоинства и буквально раскрасить жизнь с помощью красивой одежды. В целом, проект призван разрушить стереотип о серости Омска и его жителей», – рассказывает Сергей Корниенко.

Предстоящее мероприятие приурочено ко дню рождения организатора, а темой показа станет повышение значимости локальных дизайнеров в современной России. По мнению Корниенко, «сейчас как никогда омские представители fashion-индустрии имеют шанс заявить о себе».

Добавим, многие из заявленных мастеров являются студентами и выпускниками ОмГТУ и впервые представят землякам свои коллекции. Специальным гостем мероприятия станет дизайнер Наталья Стрельбицкая.