Сибирские дизайнеры, стилисты, бьюти-мастера, владельцы креативного бизнеса и все, кто увлечен миром моды, дизайна и стиля встретятся на Форуме специалистов Fashion-индустрии.

Главное модное событие города пройдет в премиум-зале областного Экспоцентра: организаторы подготовили четыре часа мастер-классов, нетворкинг, выступление театра мод ОБРАZ и гала-показ коллекций молодых сибирских дизайнеров. В качестве спикеров – идеологи, теоретики и, главное, практики новой русской моды из Омска и Новосибирска:

• Ольга Хмельницкая – дизайнер, владелица производственного ателье «PollymerreDesign», менеджер проектов Омской Арт-резиденции ОмГТУ;

• Евгений Коломацкий, визажист, стилист и дизайнер причесок;

• Надежда Исхакова, директор «Высшей школы стилистики»;

• Елена Гусева, создатель проекта для развития fashion-индустрии «Тайный показ».

Эксперты расскажут о текущей ситуации на модном рынке, дадут советы по ускоренному росту и развитию профессиональных навыков, поделятся уникальными знаниями по продвижению своего бренда.

19 марта 2022 года, Экспоцентр (ул. 70 лет Октября, 25 к.2)

Форум специалистов Fashion-индустрии в Омске проводится по заказу городского центра «Мой бизнес» в Омске в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатор мероприятия – Сибирская ассоциация дизайнеров и архитекторов. Партнёр проекта – Омская арт-резиденция ОмГТУ. Информационный партнер проекта – издание «Омск.Собака.ru».

Возрастное ограничение 16+