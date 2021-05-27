ИЧЕ как Институт Внешней Торговли существует с 1926 года, в то время как офис в Москве был открыт в 1966 году. Торговые отношения между Италией и Россией однозначно положительные. Италия всегда была и остается важным стратегическим партнером России. В первом триместре 2021 года Италия стала шестой страной-поставщиком и десятой страной-экспортером Российской Федерации с общим товарооборотом в 4,6 млрд евро.

Объем российского импорта из Италии товаров всего модного сегмента в 2020 году составил 1,2 млрд евро, с долей рынка 7,5%. В первом триместре 2021 года Италия подтверждает свою позицию второй страны-поставщика с объемом поставок 337,4 млн евро и долей рынка 8,2%.

Эти данные подтверждают то, что рынок моды в России постоянно развивается, а сама продукция Made in Italy высоко ценится российским покупателем и является гарантом стиля, качества, элегантности и вкуса.

Агентство ИЧЕ в полной мере участвует в поддержке развития таких торговых отношений, реализуя различные виды деятельности, начиная от организации выставок и заканчивая коллективным участием итальянских компаний в основных зарубежных торговых выставках, от реализации рабочих и торговых визитов до проведения обучающих семинаров для итальянских и зарубежных потребителей, от организации двусторонних встреч между компаниями до привлечения иностранных инвестиций.

Помощь итальянского правительства оказывается в рамках программы “PIANO EXPORT SUD”, который реализуется Агентством ИЧЕ по поручению Министерства экономического развития Италии. Целью программы является поддержка внешнеэкономической деятельности малых и средних компаний и продвижение продукции восьми областей юга Италии: Абруццо, Базиликаты, Калабрии, Кампаньи, Молизе, Апулии, Сардинии и Сицилии.

Один из этих проектов, посвященный сектору моды, призван способствовать продвижению итальянских компаний из вышеперечисленных южных регионов Италии. Evening Dresses Show 2021, который пройдет в городе Салерно с 1 по 3 сентября, предусматривает участие 50 итальянских производителей вечерней одежды для женщин, мужчин и детей. В рамках этого мероприятия представители компаний смогут лично встретиться с зарубежными импортерами и дистрибьюторами. Это позволит им в будущем выстроить отношения с новыми клиентами и увеличить долю экспорта продукции.