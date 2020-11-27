Открытые городские катки начали работать сегодня, 27 ноября.





По данном городской администрации, первыми любителей массовых катаний готовы принять стадионы "Красная звезда" (ул. Масленникова, 142/1) и "Юность" (ул. Богдана Хмельницкого, 221). Подробнее о каждом из них:



Площадь катка на "Красной звезде" составляет 13 тысяч квадратных метров.

Время работы: со вторника по пятницу с 18 до 22 часов, по выходным и праздникам с 14 до 17 часов и с 17 до 22 часов.

Дополнительно: горки, прокат тюбингов (скоро).

Стоимость: от 100 до 300 рублей за сеанс катания (4 часа).

Площадь катка на стадионе "Юность" занимает 10 тысяч квадратных метров.

Время работы: суббота, воскресенье и праздничные дни - с 14 до 22 часов, вторник-пятница – с 17 до 22 часов, понедельник - выходной.

Стоимость: 110 рублей, дети до семи лет бесплатно.



В ближайшее время открытые катки появятся также в парке имени 300-летия Омска, у Ледовой арены им. Киселева (ул. 70 лет Октября, 8/1), на стадионе "Энергия" (ул. Челюскинцев, 98/1), а также на лыжной базе Центра лыжного спорта (ул. Березовая, 4) и на территории спортивной школы "Крутая горка" (микрорайон Крутая горка, ул. Полтавцева, 2/1).