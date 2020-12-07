«Хороший парень» будет ждать вас в «Пятом»

Премьера 11 и 12 декабря в 18:30.

История американского драматурга Уильяма Миссури Даунса — это офисная комедия о поисках любви, о том, что порой мы не видим свою вторую половинку, когда она совсем рядом. Фил, философ, которому приходится работать бухгалтером, влюбился в свою коллегу Софию. Но София совсем его не замечает. Офисному человеку-невидимке выпадет мистическое испытание: ему предстоит обратить на себя внимание строптивой секретарши, не потеряв при этом работу и друга. Сможет ли горе-философ добиться внимания своей возлюбленной?

Режиссёр-постановщик спектакля Андрей Корионов знаком омскому зрителю по постановке «Свободная пара» в Пятом театре.

Андрей Корионов выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства (курс Ю. М. Красовского). Осуществил постановки в петербургских театрах: театре им. Ленсовета, «Приют Комедианта», «Суббота», «За Черной речкой», а также в театре Балтийского флота (г. Кронштадт), «Красный факел» (Новосибирск) и др. Андрей Корионов победитель первой молодежной режиссерской лаборатории «ON.ТЕАТР» (2009), обладатель специального приза экспертного совета Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» 2016 г.

Художником-постановщиком спектакля стала отдавшая 23 года Мариинскому театру, лауреат «Золотой маски» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» Татьяна Ногинова, а пластику и хореографию поставил призер чемпионата мира по аргентинскому танго – Артём Майоров. Художником по свету стала молодая художница Ева Шлегель, которая сотрудничает с петербургским Александринским театром.

В спектакле заняты – Егор Лябакин, Дмитрий Макаров, Евгений Фоминцев, Василий Кондрашин, Александра Урдуханова, Елизавета Кухтина и Станислав Ляшенко.