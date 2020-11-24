Новый год. Культура. Пандемия

Омские учреждения культуры скорректировали новогодние программы в соответствии с распоряжением губернатора.

Губернаторская елка переходит в онлайн

В этом году очное проведение Губернаторской новогодней елки отменяется. Традиционно это мероприятие проходило в Омской филармонии, а для жителей отдаленных районов - в Северном драматическом театре им. М.А. Ульянова. В этом году омские ребятишки не останутся без новогоднего поздравления - главное предновогоднее событие пройдет в режиме онлайн. Артисты Омской филармонии и Дед Мороз подготовят специальный театрализованный концерт-сказку, который будет транслироваться во всех социальных сетях.

Театры ждут гостей, но с ограничениями

В омских театрах отменены новогодние представления в фойе, которые традиционно проходят перед спектаклями. Во время интермедий дети встречались с Дедом Морозом и Снегурочкой, кружили хороводы и принимали участие в различных интерактивах. В этом году для соблюдения противоэпидемиологических норм в афишах театров – только новогодние спектакли с возможностью социального дистанцирования. Отметим, что согласно изменениям, 50% заполняемость зрительных залов во всех театрах и на концертных площадках начнет действовать с 18 декабря, а не с момента подписания последнего распоряжения.

Встреча с волшебным дедушкой на свежем воздухе

С 15 декабря в Большеречье начнут работу Сибирские владения Деда Мороза в музее - заповеднике «Старина Сибирская». Сотрудники учреждения также скорректировали программу – встреча со сказочными героями и Сибирским Дедом Морозом будет проходить на улице, а не в домах на территории «Старины». Но замерзнуть гостям не дадут - на территории владений будут функционировать костровые чаши, всех будут угощать горячим чаем и печеньем с кедровыми орешками.

Прогулки по красивому центру никто не отменял

С 25 декабря на улице Музейной начнет работу волшебное пространство «Зимний Любинский». Улица будет оформлена в стилистике сказки С.Я. Маршака «12 месяцев». Здесь каждый сможет насладиться новогодними инсталляциями, загадать желание и сделать зимние фотоснимки на память на одной из самых красивых улиц нашего города. Улицу украсят ледовые скульптуры, сказочные фотозоны и около 200 хвойных деревьев, украшенных организациями нашего города. На новогодней ярмарке можно будет выбрать подарки для себя и своих близких. Также здесь будет установлена арка желаний, где будут размещены мечты омичей. В этом году предлагается помечтать о путешествиях, по которым все так сильно соскучились. Проведение каких-либо массовых мероприятий на территории «Зимнего Любинского» не запланировано.

Фотографии из открытых интернет-источников