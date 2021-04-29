«Авангард» встретился со своими болельщиками!

За несколько часов до прибытия хоккеистов здесь уже начали собираться болельщики «Авангарда», которые накануне внимательно следили за решающим матчем и вместе радовались победе своей любимой команды. Сегодня омичи встретили спортсменов приветственными криками «Мы чемпионы!» и плакатами «Авангард» – гордость Омска!».

Первыми омичей поприветствовали Губернатор региона Александр Бурков, председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов, генеральный менеджер команды Алексей Волков и главный тренер хоккеистов Боб Хартли.

– Сегодня мы чествуем победителей Континентальной хоккейной лиги, нашу любимую команду «Авангард» – обратился к собравшимся Александр Леонидович. – Говорят, что ястребы взлетают высоко, когда летят против ветра. Наши «ястребы», несмотря на то, что им пришлось переехать, на трудности пандемийного года, вчера взлетели на самые высоты, выиграв Кубок Гагарина! И все авторы этой исторической победы – это игроки, тренерский штаб, персонал клуба и, самое главное, болельщики. Я хочу сказать, что этой победой вы вписали свои имена в историю хоккея, и мы считаем, что было бы правильно и логично вписать имя команды в историю Омска, и поэтому одна из улиц города будет названа в честь «Авангарда». Спасибо вам за победу!

За высокие достижения Губернатор вручил всем игрокам команды и тренерскому штабу награды за заслуги перед Омской областью. В ответ Александр Крылов вручил главе региона чемпионский свитер и чемпионскую кепку.

– Пока в Омске строится новая арена, мы в Балашихе строили команду, которая пришла к чемпионству, – сказал Боб Хартли. – Сегодня и на много дней в будущем Омск – это город чемпионов. Я не могу передать словами, как я горжусь этими ребятами… Все, что они демонстрировали на протяжении всей серии плей-офф, – самоотдача, дисциплина, целеустремленность, и главное, вера в то, что мы сможем привезти этот кубок вам! Два года назад мы также стояли перед вами, но нам нечего было вам дать, но вы все равно поддерживали нас, и сегодня мы привезли вам кубок! Хочу сказать большое спасибо болельщикам, мы любим вас, этот кубок для вас. Наслаждайтесь! И, надеюсь, в нашей новой арене будет еще много кубков.

Огромную благодарность омским болельщикам выразили и капитаны «Авангарда» Алексей Емелин и Илья Ковальчук.

– Вы все это время верили в нас, и это мотивировало и придавало нам сил, чтобы прийти к этой победе, – сказал Алексей.

– В этот раз выиграли в Балашихе, – обратился к болельщикам Илья Ковальчук. – Но я уверен, что следующий кубок будет завоеван здесь, и вы будете присутствовать на этом празднике вместе с нами!

Болельщики в свою очередь благодарили команду, скандируя «спасибо» и «Авангард»!

– Невероятные эмоции от прибытия в Омск, нас очень тепло встретили в аэропорту, по пути все сигналили, люди радуются, невозможно передать эти чувства словами, – поделился впечатлениями Дамир Шарипзянов. – Несмотря на то, что не жил в этом городе, мне уже очень нравится Омск, и я очень хочу поскорее выйти на лед домашней арены здесь.

Пресс-служба Минспорта Омской области