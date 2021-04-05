Омский пловец отправится на олимпийские игры в Токио

Мартин Малютин будет представлять страну на крупнейшем спортивном соревновании.



Пловец выиграл 400-метровую дистанцию и выполнил олимпийский норматив на чемпионате России по плаванию в Казани. Спортсмен был первым по итогам предварительных заплывов, а в финале, показав время 3:45,92 (олимпийский норматив составляет 3:46,78), завоевал золотую медаль чемпионата России. Серебро забрал мастер спорта международного класса из Москвы Александр Егоров, на третью ступень пьедестала взобрался представитель Татарстана Александр Красных.



Летние олимпийские игры в Токио планируют стартовать 23 июля.